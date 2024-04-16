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Закон, порядок, государство

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В Южно-Сахалинске полицейские пресекли сбыт свыше 2,4 кг наркотиков, отправленных из Москвы

В Южно-Сахалинске полицейские пресекли сбыт свыше 2,4 кг наркотиков, отправленных из Москвы

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области перекрыт канал поставки наркотиков из Московской области в город Южно-Сахалинск.

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