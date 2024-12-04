Первая цифровая станция на транспорте работает в Марьиной роще уже три месяца

Первые в России цифровые станции городского транспорта работают уже три месяца. Они открыты на станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии метро и в терминале № 1 московского городского вокзала Нижегородская.
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