Финляндия, ФРГ и Британия приостановили финансирование БАПОР

Global Look Press/Saeed Jaras/Keystone Press Agency Власти Финляндии, Германии и Великобритании приняли решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как израильские власти обвинили его сотрудников в пособничестве ХАМАС.