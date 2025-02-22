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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Петрозаводчане снесли ограждение около железной дороги на Кукковке

Установленное на днях ограждение около железнодорожных путей в карельской столице продержалось недолго Ограждение, установленное на народной тропе через железную дорогу в Петрозаводске, продержалось всего пару дней.

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