Петрозаводчане снесли ограждение около железной дороги на Кукковке

Установленное на днях ограждение около железнодорожных путей в карельской столице продержалось недолго Ограждение, установленное на народной тропе через железную дорогу в Петрозаводске, продержалось всего пару дней.
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