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Орудие мгновенного поражения: в России рассекретили «боевой лазер», уничтожающий украинские дроны-камикадзе

Орудие мгновенного поражения: в России рассекретили «боевой лазер», уничтожающий украинские дроны-камикадзе

  "Фиолетовый луч" достанет любую цель на высоте, недоступной ни пулемётам, ни артиллерии, ни ракетам ПЗРК, утверждают военные, называющие его "мечом джедая".

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя cvyurij Цветков
cvyurij Цветков

Лазерное оружие давно надо было применять. Ведь его аналог Гиперболоид инженера Гарина Алексей Толстой описал ещё в 1927 году. Правда источник энергии там был несколько другой. Но луч прожигал всё!

Профиль пользователя Святослав Сюткин
Святослав Сюткин

Святослав Сюткин Молодцы разработчики! За короткий промежуток времени поставили на боевое дежурство боевой лазер,аналогов которому нет и в ближайшее время не ожидается! Честь им и Хвала! Гордиться надо,что такие спецы еще остались!