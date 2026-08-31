Орудие мгновенного поражения: в России рассекретили «боевой лазер», уничтожающий украинские дроны-камикадзе

"Фиолетовый луч" достанет любую цель на высоте, недоступной ни пулемётам, ни артиллерии, ни ракетам ПЗРК, утверждают военные, называющие его "мечом джедая".
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Лазерное оружие давно надо было применять. Ведь его аналог Гиперболоид инженера Гарина Алексей Толстой описал ещё в 1927 году. Правда источник энергии там был несколько другой. Но луч прожигал всё!
И.Бурлаков
Уж долго запрягали, с пустыми обещаниями - дождались,но не всего обещанного. Спасибо российским умельцам - до последней бандеровской паскуды "щекотать" голубеньким лучиком в их норах!
Святослав Сюткин Молодцы разработчики! За короткий промежуток времени поставили на боевое дежурство боевой лазер,аналогов которому нет и в ближайшее время не ожидается! Честь им и Хвала! Гордиться надо,что такие спецы еще остались!
Бандеровскую ГАДОСТЬ следует убивать любыми способами!! ВСЁ, что уничтожает бандеро-слизь, приветствуется!!
По моему-бред.
Успехов нашим разработчикам! Молодцы!