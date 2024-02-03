ФСБ сообщила о росте потока иностранных туристов в 3,5 раза

Самый сильный поток был из Китая, ОАЭ, Германии и Таджикистана. Но, как отмечают эксперты, говорить именно о туристических целях приехавших нельзя, поскольку большинство из них это трудовые мигрантыПоток иностранных туристов в Россию в прошлом году вырос в 3,5 раза.