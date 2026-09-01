В Свердловской области автомобиль сбил вышедшего на дорогу медведя

В Свердловской области на трассе в районе села Курганово автомобиль сбил медведя, который вышел на дорогу.
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