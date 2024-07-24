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Власть начала войну с собственным народом – украинский генерал

Власть начала войну с собственным народом – украинский генерал

Украинская власть не в состоянии обеспечить нормальное развитие собственного народа. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

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