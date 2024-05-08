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Шойгу поздравил военных с освобождением Котляровки и Соловьево

Шойгу поздравил военных с освобождением Котляровки и Соловьево

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военных 272-го мотострелкового полка с освобождением села Котляровка и солдат 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которые освободили населенный пункт Соловьево.

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