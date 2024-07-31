В США признали свою неспособность обеспечить Украине победу в конфликте

США неспособны в одиночку обеспечить Украине успех в противостоянии с Россией. Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
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