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"Очень яркое зарево" и "дым, звуки тревоги": Очевидцы рассказали о пожаре в Киеве после взрывов

"Очень яркое зарево" и "дым, звуки тревоги": Очевидцы рассказали о пожаре в Киеве после взрывов

Жители Киева рассказали о серии взрывов в городе и начавшемся затем пожаре. Они говорят про "очень яркое зарево" и про "дым, звуки тревоги".

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