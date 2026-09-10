Робот «дал сдачи» толкнувшему его посетителю магазина

Второго сентября 2026 года в саратовском магазине «Волга» №64 покупатель подошёл к роботу-гуманоиду по имени Сёма и толкнул его.
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