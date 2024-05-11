Депутат Бундестага Кизеветтер: НАТО могла бы защитить часть украинского неба

Ряд экспертов в области безопасности из числа депутатов немецкого парламента поддержали идею защиты значительной части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО, утверждает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии