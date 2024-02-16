В 2024 году владимирский бизнес продолжит ставить перед властью вопрос снижения налога на имущество для организаций на УСН

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение ежегодного доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей во Владимирской области и предложений для включения в ежегодный доклад Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Президенту РФ», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщила бизнес-омбудсмен Владимирской области Алла Матюшкина.