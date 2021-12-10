Уши, лапы, хвост

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Крошечный чихуахуа целый день ждет главного человека в жизни — и это не хозяин

Крошечный чихуахуа целый день ждет главного человека в жизни — и это не хозяин

Весь день полугодовалой Фрэнни посвящен напряженному ожиданию. Она ждет, пока из-за поворота вынырнет маленький белый грузовик: с человеком, который сидит за рулем, они познакомились несколько месяцев назад — и чихуахуа влюбилась с первого взгляда.

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