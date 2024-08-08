Подробности ДТП в пятью погибшими в Боготольском районе

Стали известны подробности гибели пятерых человек в аварии на трассе в Боготольском районе. Напомним, накануне днем водитель «Тойоты» с тремя женщинами и подростком ехал со стороны Боготола по направлению в Ачинск, вырулил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания».