Лучшие 7 продвинутых китайских смартфонов Ирэн ОрлонскаяСегодняшний рынок мобильных устройств представляет собой конкурентную среду, в которой наряду с iPhone от Apple Android-смартфоны, доступные официально в России, демонстрируют высокую функциональность и передовые технологии.
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