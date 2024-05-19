Лучшие 7 продвинутых китайских смартфонов Ирэн ОрлонскаяСегодняшний рынок мобильных устройств представляет собой конкурентную среду, в которой наряду с iPhone от Apple Android-смартфоны, доступные официально в России, демонстрируют высокую функциональность и передовые технологии.