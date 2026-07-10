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О'Райли: «Холанд — топ-форвард, но сначала он должен получить мяч. Многое зависит от этого»

О'Райли: «Холанд — топ-форвард, но сначала он должен получить мяч. Многое зависит от этого»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Нико О'Райли поделился ожиданиями от встречи с одноклубником, форвардом сборной Норвегии Эрлингом Холандом в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

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