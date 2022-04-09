Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала». Тамбиев, вероятно, останется главным тренером

Ильдар Мухометов подтвердил возвращение на пост генменеджера «Адмирала». «Документ пока не подписан, но все договоренности есть.

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