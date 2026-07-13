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Россиянам расскажут честные истории о жителях Крайнего Севера

Россиянам расскажут честные истории о жителях Крайнего Севера

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и управляющий директор платформы «Дзен» Александр Толокольников подписали соглашение об информационном сотрудничестве, благодаря которому появится возможность рассказать на большую аудиторию честные истории о жителях Крайнего Севера.

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