В Москве обсудили, как увеличить продолжительность жизни пенсионеров

МОСКВА, 4 декабря, ФедералПресс. В Москве завершился форум региональных отделений Союза пенсионеров России «Участие в социальной жизни общества – залог активного долголетия», посвященный обсуждению мер по реализации проектов, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности жизни граждан пожилого возраста.
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