Служба безопасности США переводит снайперов на промежуточный калибр 6,5 мм

Агентство по охране высокопоставленных лиц США (Секретная служба) изучает возможность замены своих полуавтоматических снайперских винтовок M110 калибра 7,62×51 мм на новые образцы под патрон 6,5 mm Creedmoor, 21 марта сообщает The War Zone.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии