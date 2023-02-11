«Сломать лицо» «Боевому соколу» или «Гадюке» - просто или не очень?

Разговоры о поставках Украине истребителей F-16 идут, оптимисты говорят, что ничего не будет, потому что Байден так сказал, пессимисты считают, что самолетов дадут.
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