Военное обозрение

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«Сломать лицо» «Боевому соколу» или «Гадюке» - просто или не очень?

«Сломать лицо» «Боевому соколу» или «Гадюке» - просто или не очень?

Разговоры о поставках Украине истребителей F-16 идут, оптимисты говорят, что ничего не будет, потому что Байден так сказал, пессимисты считают, что самолетов дадут.

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