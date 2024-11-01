Депутат Колунов: кафе и рестораны имеют полное право не пускать квадроберов

В российских городах кафе и рестораны все чаще официально запрещают вход квадроберам. По идее, не пускать в заведение общепита человека при отсутствии нарушений с его стороны нельзя, однако в случае с притворяющимися животными людьми это вполне обоснованно, объяснил депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с 360.