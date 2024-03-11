Власти Германии обвинили Россию в утечке разговора офицеров бундесвера

Члены комитета бундестага (парламента ФРГ – прим. редакции) по контролю над деятельностью спецслужб заявили, что в утечке разговора между офицерами бундесвера виновата успешно проведенная операция российских структур.
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