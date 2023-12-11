Нина Катаева
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Нина Катаева

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Михаил Шемякин: «Сложновато сегодня быть русским»

Михаил Шемякин: «Сложновато сегодня быть русским»

 В ТАСС состоялась презентации книги художника «Моя жизнь: до изгнания» Первую часть автобиографии автор, которому в мае исполнилось 80,  представил вместе с руководителем «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ.

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