Перлы из соцсетей: 23 скриншота, от которых живот сводит

В интернете иногда попадаются такие диалоги, что диву даёшься. Люди умудряются шутить так, что хоть стой, хоть падай.
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