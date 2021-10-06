Столкновение поездов РЖД на станции Гатчина-Товарная-Балтийская 05.10.2021 в 14-38 на станции Гатчина-Товарная-Балтийская допущено боковое столкновение маневрового состава следовавшего вагонами вперед, тепловоз ЧМЭ3Э N 6802 ТЧЭ СПб-Финляндский, машинист ТЧЭ СПб-Вашавский с прибывающим поездом N 2237 (72 вагона, вес 6175 тонн, с ОГ-72 вагона, груз - газовый конденсат, АК N 328)электровоз ВЛ10У N 667 ТЧЭ Волховстрой, машинист ТЧЭ Бабаево.