Как научиться радоваться жизни: 10 простых способов

От чего зависит умение радоваться жизни Действительно, с возрастом на смену детским мечтам, радостям и непосредственности приходят рутина, стрессы, проблемы со здоровьем и финансами, потеря целей и мотивации и другие неприятные вещи.
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