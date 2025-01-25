TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

805 подписчиков

У Юрия Назарова умерла жена, которая простила ему измены и внебрачных детей

У Юрия Назарова умерла жена, которая простила ему измены и внебрачных детей

Сегодня в Москве ушла из жизни Татьяна Кудрявцева, жена известного актера Юрия Назарова, который обрёл популярность благодаря фильмам «Маленькая Вера» и «Давай поженимся».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх