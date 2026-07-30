МТС ускорила мобильный интернет в Санкт-Петербурге

Оператор модернизирует магистральную инфраструктуру с прицелом на внедрение 5GМТС расширила покрытие сети LTE в Петроградском районе Санкт-Петербурга — компания модернизировала инфраструктуру на Аптекарском острове.
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