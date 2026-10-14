Экс-директор по маркетингу BETBOOM Петр Кипа оценил законопроект о запрете ставок с кредитных карт. «Совершение ставок на спорт, слоты в онлайн-казино, лудка скинов для CS2 и любая другая разновидность азартной игры на заемные средства – это очень тревожный сигнал для игрока и его близких, которые знают о таком факте.