Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, сообщает украинский «24 канал». По данным телеканала, Зеленский планирует принять участие в заседании Европейского совета, а также провести переговоры с партнёрами.
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