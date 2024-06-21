Военнослужащие уничтожили до 140 противников Военнослужащие российской армии из группировки войск «Восток» сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в опорных пунктах в районах Владимировки, Макаровки, Марфополя и Чаривного.
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