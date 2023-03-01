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«Рейнджерс» объявили о переходе Кэйна. Третья команда в обмене – «Аризона», взявшая 25% зарплаты Патрика и получившая выбор в 3-м раунде драфта

«Рейнджерс» подтвердили переход Патрика Кэйна. «Чикаго» обменял 34-летнего американского нападающего в команду из Нью-Йорка, где Кэйн воссоединится с Артемием Панариным, с которым они вместе провели два сезона в «Блэкхокс» – с 2015 по 2017 год.

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