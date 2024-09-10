НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

149 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    За допинг - баня? Какая? Русская, финская, турецкая? Невероятно!Погба о бане за д...
  • Eduard
    Нам это не интересно.Предлогаю вообще результаты этой "олимпиады" не признавать!Чемпион Олимпиады...
  • Dash45
    какой к хренм спорт!!!!!!!!!!!!!!!!!!«Галатасарай» пре...

Аршавин о Соболеве: «Фанаты «Зенита» вряд ли его примут – он игрок «Спартака», плюс неприятная стычка. Дзюбу тоже особо не любили, но по 20 мячей забивать ему это не мешало»

«Думаю, болельщики вряд ли примут Соболева. Быстрова приняли, но это другая история. Он из Санкт‑Петербурга, он играл в «Зените», потом в «Спартаке», возвращался.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх