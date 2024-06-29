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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google, M**a и другие незаметно меняют политику конфиденциальности для обучения ...

Google, M**a и другие незаметно меняют политику конфиденциальности для обучения ...

Google, M**a и другие незаметно меняют политику конфиденциальности для обучения ИИКрупные технологические компании, такие как Google, Adobe и M**a, вносят изменения в свою политику конфиденциальности, позволяющую им использовать данные пользователей для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ).

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