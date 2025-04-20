Правоохранители задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. Об этом сообщил источник ТАСС.
Экс-депутата Курской облдумы Васильева задержали
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Да... А мы-то, наивные, всё чего-то ждём от, таких вот, законодателей...)))
Ответить
18 час.
ШН
Шеин Никита
В клетку посадить всех этих ворюг и поставить в центре Курска. Пусть едят то, чем ходят! Жаль, что не дано применить справедливое наказание по законам военного времени! Такая игра в гуманизм ни к чему хорошему не приводит!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии