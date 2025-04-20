Экс-депутата Курской облдумы Васильева задержали

ШН

Шеин Никита

В клетку посадить всех этих ворюг и поставить в центре Курска. Пусть едят то, чем ходят! Жаль, что не дано применить справедливое наказание по законам военного времени! Такая игра в гуманизм ни к чему хорошему не приводит!