Биолог рассказала, какие супы вредны для здоровья

Среди них — харчо и супы из пакета Харчо и супы на жирных бульонах могут быть вредны для желудочно-кишечного тракта из-за высокого содержания насыщенных жиров и других перегружающих веществ, заявила биолог Ирина Лялина в беседе с News.
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