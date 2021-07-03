Театр абсурда

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Обозреватель Daily Mirror: хватит дразнить русского медведя — а то ведь съест

Обозреватель Daily Mirror: хватит дразнить русского медведя — а то ведь съест

Материал представлен в пересказе ИноТВ   Судя по заявлениям отдельных британских чиновников и потерянным секретным документам, Великобритания с некоторых пор «официально» занимается провоцированием России, пишет колумнист Daily Mirro Пол Раутледж.

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