Десятилетия независимости Украины стараниями правителей фактически довели страну «до ручки», а при участии Запада превратили ее в «концлагерь имени Зеленского», заявил 24 августа на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.
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