Без щита: в Подмосковье выгоняют на улицу производство бронежилетов ради кафе

Валерий Мязин

В таких случаях всех этих бизнесменов- ворюг.Лишить полностью все нажитые непосильным трудом богатства, в пользу СВО.Это было бы честно что бы банда грызунов села бы лет на 25.К сожалению у нас законы распространяются только на простых смертных.