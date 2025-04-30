Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

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    Кафе надо закрыть для начала на 90 дней, для устранения замечаний, выявленных комиссией, а после этого, если не поумн...В Ульяновске воен...
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Без щита: в Подмосковье выгоняют на улицу производство бронежилетов ради кафе

Без щита: в Подмосковье выгоняют на улицу производство бронежилетов ради кафе

Русский Колоколъ Bulkin Sergey/news.ru Невероятная на 4 год боев ситуация привлекла внимание общественников.

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Комментарии
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Валерий Мязин
В таких случаях всех этих бизнесменов- ворюг.Лишить полностью все нажитые непосильным  трудом богатства, в пользу СВО.Это было бы честно что бы банда грызунов села бы лет на 25.К сожалению у нас законы распространяются только на простых смертных.
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1 час.
Vladimir Lioubimcev
До чего уже это все осточертело и бесит!!!!
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30 мин.
Vladimir Lioubimcev
Подмосковного губера уже давно нужно гнать из Подмосковья... ДОКАНАЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНО!!
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29 мин.
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