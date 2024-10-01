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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Круговой о ЦСКА: «Зенит», конечно, догоним! Скоро. Я уверен, что мы можем это сделать. Тот же очный матч с ними был хорошим»

После 10 туров ЦСКА идет на 5-м месте в чемпионате России с 17 очками. «Зенит» – третий с 23 баллами, а лидируют «Краснодар» и «Локомотив» с 24 очками.

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