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Газета.ру

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Депутат Пискарев: данные россиян перед выборами собирают незаконно

Депутат Пискарев: данные россиян перед выборами собирают незаконно

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что иностранные государства незаконно собирают данные россиян перед выборами.

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