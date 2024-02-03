ВС РФ не дали ВСУ усилить позиции на Южнодонецком направлении

Российские военные предотвратили четыре попытки украинских войск усилить свои передовые позиции и провести ротацию боевиков на Южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев РИА Новости.
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