Новый зал ожидания появился на железнодорожной платформе под Новосибирском

Старое здание было открытым. Новый павильон «теплый», в нем расположены кассы и автоматы для покупки билетов на электричку В Искитиме на остановочной платформе Монолитная обновили зал ожидания для пассажиров РЖД.
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