Добровольцы СВО получат выплаты без учета нуждаемости их семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому единовременные выплаты гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, не будут учитываться при определении нуждаемости их семей в получении ежемесячного пособия на ребенка.
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