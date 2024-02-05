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Добровольцы СВО получат выплаты без учета нуждаемости их семей

Добровольцы СВО получат выплаты без учета нуждаемости их семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому единовременные выплаты гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, не будут учитываться при определении нуждаемости их семей в получении ежемесячного пособия на ребенка.

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