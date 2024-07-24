В России зафиксированы случаи заражения церкариозом: как защититься от этого опасного заболевания Ольга ВайленкоВ последнее время в России зафиксированы случаи заражения церкариозом, кожным заболеванием, вызванным паразитическими личинками, которые проникают в кожу человека при купании в загрязненных водоемах.