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РБК: Дипломаты ЕС заявили, что прекращение выдачи виз россиянам не обсуждается

РБК: Дипломаты ЕС заявили, что прекращение выдачи виз россиянам не обсуждается

Власти Евросоюза не обсуждают вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам, передает РБК со ссылкой на представительство ЕС в России.

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