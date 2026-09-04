Путин: отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться по восходящей

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям VIII Российско-Китайского энергетического бизнес-форума заявил, что отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой (КНР) продолжают развиваться по восходящей.
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